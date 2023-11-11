Краснодарец пришел с тортом на работу к жене и пырнул ее ножом В Краснодаре из полиции отпустили мужчину, изрезавшего ножом жену

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре мужчина пришел на работу к бросившей его супруге и ударил ее ножом, сообщает Telegram-канал Kub Mash. С собой у него был торт, в этот день он отмечал день рождения. Злоумышленник повалил жену на пол и нанес удар холодным оружием. Позже агрессора задержали, но отпустили после допроса в полиции.

Известно, что женщина решила разорвать отношения, поскольку возлюбленный имел проблемы с алкоголем и, будучи пьяным, избивал ее. Устав от этого, она ушла и отправила мужу сообщение, в котором попросила его съехать с квартиры. Позже мужчина начал угрожать жене и в итоге решил устроить поножовщину.

До этого она устроила мужа в ту же компанию, где работает сама. При этом супруг продолжил пить и с утра появлялся на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в подмосковном Серпухове 49-летний местный житель после словесной перепалки облил свою сожительницу бензином и поджег. Было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. По словам соседей, пара воспитывала двоих детей, у них часто были скандалы.