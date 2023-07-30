В Краснодаре пять человек перекрыли дорогу и избили полицейских

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Краснодаре неизвестные перекрыли дорогу около временного поста полиции, после чего избили сотрудников ДПС, попросивших их убрать машину, говорится в Telegram-канале СУ СКР по региону. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Тургенева. После избиения полицейских злоумышленники скрылись с места преступления.

В ответ на законные требования сотрудников ДПС водитель автомобиля и его четверо пассажиров оказали им неповиновение, а в процессе пресечения их противоправных действий — применили в отношении полицейских насилие, — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники следственных органов устанавливают личности мужчин, принимавших участие в конфликте. Ход расследования поставлен на контроль в СУ СКР по региону.

Ранее в Волгограде пьяный водитель автомобиля Audi Q8 устроил стрельбу в городе, после чего попытался скрыться. Мужчину задержали сотрудники ДПС. При себе у него был травматический пистолет «Глок». Нарушитель неоднократно оскорблял правоохранителей и высказывал угрозы в их адрес. Волгоградца доставили в отделение полиции, где он проведет пять суток.