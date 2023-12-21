Краснодарцу Жаркому дали 15 суток за стрельбу на детской площадке Устроившего стрельбу на детской площадке в Краснодаре арестовали на 15 суток

Жителя Краснодара Льва Жаркого арестовали на 15 суток за стрельбу из пневматического пистолета на детской площадке, сообщила объединенная пресс-служба судов Кубани. Решение по делу 19-летнего молодого человека вынес Советский районный суд.

Он нарушил общественный порядок, проявив явное неуважение к обществу. Рассмотрев материалы дела, суд постановил признать Жаркого виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток, — сообщили в суде.

На допросе в полиции Жаркий пояснил, что тестировал пневматический пистолет. Молодой человек сказал, что с этой целью стрелял по зажигалке, которую использовал в качестве мишени.

На юношу составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве, предусматривающей максимальное наказание в виде ареста на срок до 15 суток.

20 декабря местные жители сообщили в соцсетях, что в ЖК «Аквамарин» неизвестный открыл стрельбу на детской площадке во дворе жилого дома на Уральской улице. Полицейские оперативно начали проверку, вскоре в тот же день подозреваемого задержали.