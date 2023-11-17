Краснодарцев попросили вернуться в полуразрушенные от взрыва газа квартиры

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Жильцов краснодарской многоэтажки попросили вернуться в полуразрушенные от взрыва газа квартиры, пишет Telegram-канал Kub Mash. После инцидента, который произошел в мае этого года на улице Клинической, городская администрация расселила людей в гостиницах и пообещала сделать ремонт в доме. Его еще не закончили, но собственников уже просят освободить гостиничные номера до конца месяца.

Отмечается, что ремонтным бригадам пришлось возводить стены заново. Сроки окончания работ все время переносились. Сейчас из стен торчат провода, потолок обваливается, а газа нет. В администрации предлагают подождать окончания ремонтных работ еще восемь месяцев, либо получить компенсацию в размере 10 тысяч рублей за квадратный метр.

Накануне в Астрахани обрушилась часть жилой пятиэтажки. По предварительным данным, обрушились второй и третий подъезды здания. Создан оперативный штаб. Согласно информации Telegram-канала SHOT, погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, тело которой обнаружили под завалами.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. На место происшествия выехали следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства и сотрудники судебно-экспертного центра СК