«Крайне тяжелый день»: в Белгороде оценили последствия обстрела Гладков: в Белгороде повреждено более 300 квартир и 14 заводов после обстрела

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Автомобиль, поврежденный в результате массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили массированный обстрел Белгорода, в результате были повреждены более 300 квартир в 85 домах, написал на странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Кроме того, пострадали 14 зданий коммерческих предприятий и четыре ИЖС. По словам Гладкова, вчерашний день выдался крайне тяжелым.

Крайне тяжелый выдался вчерашний день, особенно вечер. <...> Пострадало у нас более 300 квартир в 85 многоквартирных домах, четыре ИЖС, 14 зданий коммерческих предприятий. Пострадало несколько социальных объектов, в том числе объектов здравоохранения, — написал губернатор.

При обстреле травмы получили 29 жителей Белгорода. Из них 17 человек, включая одного ребенка, находятся в больнице. Состояние двух пострадавших женщин крайне тяжелое. По словам Гладкова, врачи делают все необходимое, чтобы спасти их жизни.

Самые тяжелые последствия — это спортивный комплекс «Сирень», но восстановительные работы максимально быстро уже начнем, все для этого есть: специалисты, опыт, средства. Надеемся, что быстро все восстановим, — добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил, что на территории Белгорода и Белгородского района объявлена сирена ракетной опасности. Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.