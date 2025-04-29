«Край может в итоге стать антипримером»: в ГД осудили оптимизацию МСУ Лидер СРЗП Миронов: ломка системы МСУ в Красноярском крае аукнется власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Миронов

Спешная оптимизация системы МСУ в Красноярском крае приведет к негативным последствиям не только для населения, в конечном итоге регион может стать «антипримером» муниципальной реформы, заявил в разговоре с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду!» Сергей Миронов.

Краевое заксобрание в спешном порядке принимает законопроект губернатора о масштабной оптимизации системы МСУ в регионе. Количество муниципальных образований сокращается более чем в десять раз — до 39 округов. Ликвидируется свыше 400 сельских и городских поселений. Уничтожается вся власть «на земле», через которую люди могли заявлять и часто даже решать свои проблемы. Раньше оптимизировали школы и поликлиники на селе и в малых городах, теперь то же самое делают с системой власти, до которой людям будет не достучаться. При этом все главы муниципалитетов, по региональному закону, будут выдвигаться губернатором. Тем самым население также «отключают» и от избирательных процессов, — сообщил Миронов.

Он напомнил, что представители партии «Справедливая Россия — За правду!» голосовали против федерального закона о реформе МСУ. При этом в его окончательной версии она проводится по усмотрению регионов.

В итоге около 20 регионов не намерены проводить реформу, понимая ее риски. А Красноярский край может в итоге стать антипримером — первым, аврально принимая закон, без малейшего обсуждения с муниципалитетами и гражданами. Такая ломка негативна не только для населения, в перспективе может «аукнуться» региональной власти, — объяснил он.

По словам Миронова, у граждан остается все меньше возможностей влиять на власть, вести с ней диалог в правовом поле. Чиновники сами отключают эти каналы связи, указал он.

Подталкивая ситуацию к финальной сцене знаменитой поэмы — «народ безмолвствует». И мы помним, какое грозное безмолвие имел в виду классик. Я еще раз призываю регионы задуматься: стоит ли через реформу разрывать прямой диалог между властью и обществом? При том, что проблемы граждан никуда не денутся, а будут копиться как снежный ком, — подчеркнул Миронов.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» призвал выдворять из России мигрантов, которые получили документы нелегальным путем. Так Миронов прокомментировал арест начальника управления по вопросам миграции УМВД по Пензенской области полковника Игоря Мысякова и его подчиненного за покровительство мигрантам.