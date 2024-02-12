Малые краболовы пожаловались Путину на «микроскопический» улов Хабаровские краболовы попросили Путина вернуть «исторический» объем промысла

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Хабаровская «Восточно-промысловая компания» обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой защитить интересы малого и среднего бизнеса в части сохранения «исторических» квот на добычу краба, пишет РБК со ссылкой на документ. Малые краболовы заявили о сокращении объема вылова до «микроскопических» размеров после того, как в 2019–2023 годах основной объем квот был распределен на аукционах.

Компания попросила Путина вмешаться в ситуацию в январе 2024 года. Краболовы также направили обращения в органы государственной власти, в том числе в обе палаты парламента, а также в Минсельхоз и Росрыболовство. Замдиректора ООО «Восточно-промысловая компания» по правовым вопросам Вера Алексеева подтвердила изданию отправку обращения. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил изданию, что в Кремле «не комментируют служебную переписку».

Предприятие столкнулось с проблемами в ходе реформирования крабового рынка, которое продолжается с 2019 года. В рамках реформы 98% от общего улова крабов в основных районах промысла забрали у предприятий, за которыми в результате прошедших ранее аукционов квоты были закреплены по «историческому» принципу. После этого квоты продали на торгах, которые проходили в два этапа, в 2019 году государство заработало более 142 млрд рублей от реализации 50% квот, и еще 214 млрд рублей от продажи остальных 48% квот в 2023 году.

Ранее Генпрокуратура РФ подала два иска к крупнейшим добытчикам краба на Дальнем Востоке. Первый иск подан на 359 млрд рублей, второй — на 17,4 млрд. Ответчиками по иску выступают 20 физлиц и 10 компаний. Подробности исковых требований не уточнялись.