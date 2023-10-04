Котенок отметил схожесть пойманного в Крыму диверсанта с подполковником ВСУ

Информация о задержании в Крыму подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Лобаса не подтвердилась, сообщает в своем Telegram-канале военной корреспондент Юрий Котенок. Однако, по его словам, задержанным во время попытки вылазки на полуостров в ночь на 4 октября диверсантом, оказался практически полный тезка Лобаса — Александр Любас.

Информация о том, что задержанным в Крыму боевиком оказался подполковник ВСУ Александр Лобас, не подтверждается. При этом незадачливого диверсанта тоже зовут Александр, у него почти такая же фамилия (Любас), схожий возраст (разница — 5 лет), а еще они очень похожи, — пишет журналист.

Военкор предполагает, что командование ВСУ намерено отправило в составе диверсионной группы похожего на высокопоставленного военного чиновника военнослужащего.