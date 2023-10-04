Информация о задержании в Крыму подполковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Лобаса не подтвердилась, сообщает в своем Telegram-канале военной корреспондент Юрий Котенок. Однако, по его словам, задержанным во время попытки вылазки на полуостров в ночь на 4 октября диверсантом, оказался практически полный тезка Лобаса — Александр Любас.
Информация о том, что задержанным в Крыму боевиком оказался подполковник ВСУ Александр Лобас, не подтверждается. При этом незадачливого диверсанта тоже зовут Александр, у него почти такая же фамилия (Любас), схожий возраст (разница — 5 лет), а еще они очень похожи, — пишет журналист.
Военкор предполагает, что командование ВСУ намерено отправило в составе диверсионной группы похожего на высокопоставленного военного чиновника военнослужащего.
Либо это почти невероятное совпадение, или Любаса засунули в состав ДРГ именно для того, чтобы затем о своем участии в акции мог рассказать его почти-что-однофамилец из ВСУ, а сам Любас получил компенсацию и не мозолил глаза. Или же исчез без компенсации, — предположил Котенок.