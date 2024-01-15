Котенок рассказал о подвиге российского пилота Котенок: посадивший в Анапе подбитый Ил-22 пилот совершил подвиг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет Ил-22

Военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале выложил фотографию хвоста российского военного самолета Ил-22, который, по его словам, был подбит над Азовским морем и смог совершить аварийную посадку в Анапе. По его словам, посадить самолет в таком состоянии — настоящий подвиг. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Посадить самолет в таком состоянии — это однозначно подвиг, — написал военкор.

О поражении двух российских самолетов накануне вечером сообщали нардепы от украинской партии «Слуга народа» Александр Федиенко и Юрий Мысягин. Они утверждают, что самолет радиоразведки А-50 сбит, а бомбардировщик Ил-22 исчез с радаров после снижения в районе Керчи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что ВСУ сбивали российские самолеты.

Об инциденте также писал Telegram-канал «Два майора». Авторы утверждали, что подбитый воздушный командный пункт Ил-22 приземлился. При этом канал указывал, что предварительной причиной случившегося мог стать дружественный огонь.

В декабре министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что будущая поставка Западом истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине не изменит расстановку сил. По его словам, это станет лишь «важным приращением к потенциалу» ВСУ.