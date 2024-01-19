«Уволенного» кота Сергея из Зеленоградска возьмут на работу в офис

Фото: vk.com/kot_sergey_39

В Зеленоградске Калининградской области кота Сергея, которого пришлось «уволить» и выселить из магазина после жалобы клиента в Роспотребнадзор, решили взять на работу в офис, сообщили представители торговой сети на своей странице «ВКонтакте». На данный момент животное находится у руководителя магазина, где ему оказывается вся необходимая поддержка.

Кот Сергей остается для нас добрым и любимым коллегой, и мы безусловно готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку, — отметил представитель магазина.

В сообщении также говорится, что кота ожидает повышение по должности. В магазине уточнили, что готовы действовать в соответствии с требованиями безопасности и для благополучия всех посетителей магазина. Там также поблагодарили Роспотребнадзор за «понимание и рекомендации» и всех тех, кто проявил поддержку относительно данной ситуации.

Ранее администрации магазина пришлось выселить кота Сергея из-за жалобы клиента в Роспотребнадзор. Покупатели при этом начали собирать подписи за возвращение домашнего животного. В 2022 году кот Сергей стал корпоративным символом магазина. Позже он снялся для лимитированной серии календарей, доход от которых шел на покупку корма для него.