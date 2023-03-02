Кота Сеню забрали у блогера-живодера из Свердловской области

В Свердловской области у блогера-живодера, который выкладывал ролики на YouTube-канале «Дикий трэш», забрали кота Сеню и передали на временную передержку зоозащитникам, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых. По факту размещенных в интернете роликов с издевательствами над животным проводится проверка, сообщает «360».

До получения итогов разбирательства представители МВД кота изъяли и передали в руки представителям зоозащиты на временную передержку, - рассказал Горелых.

Полиция устанавливает наличие признаков жестокого обращения с животными в действиях видеоблогера, после чего будет принято процессуальное решение. В прокуратуру с заявлением обратились уральские зоозащитники. Одним из поводов послужило видео, где мужчина держит кота за шкирку, использует как подушку и заставляет «качать пресс». Они уточнили, что некоторые ролики подобного содержания были удалены с канала. Соседи живодера описывают его как неадекватного человека и жалуются на постоянные громкие звуки, исходящие из его квартиры.

В Тамбове ранее возбудили уголовное дело по факту убийства кота четырьмя студентами колледжа. Все процесс издевательств они засняли на видео и опубликовали в интернете.