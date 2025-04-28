Кот застрял головой в заборе и призвал на помощь спасателей Под Новороссийском спасли кота, застрявшего головой в заборе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Мысхако под Новороссийском спасли кота, чья голова застряла в бетонном заборе. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Baza, видно, что четырехлапый никак не мог самостоятельно выбраться из узкой ловушки, поэтому на помощь пришли спасатели. Их вызвали местные жители, которые услышали жалобное мяуканье.

Спасательный отряд при помощи инструментов аккуратно увеличил проем и кот смог выбраться. Никаких травм животное не получило, кот отправился домой.

До этого в Белгородской области появился кот, который предупреждает хозяйку об атаках БПЛА. Животное зовут Мишка, оно обитает в селе Березовка, местные прозвали кота «живой сигнализацией». Кот часами сидит на дереве. Заметив дрон, он бежит в дом и начинает фыркать, предупреждая хозяйку об опасности.

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