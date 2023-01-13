Кот-талисман спасателей в Новосибирске умер от неизвестной болезни

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

кот Гидрант

В ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили о смерти кота Гидранта, который умер от неизвестной болезни. Огнеборцы спасли кота во время пожара на заводе по производству пластиковых труб в Мочище, пишет «Сиб.фм». Питомца приютили в пожарной части № 111, где он прожил со спасателями четыре года. Начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов рассказал, что в конце 2022-го Гидрант приболел. Пожарные до последнего боролись за его жизнь и возили к ветеринару, но в этот раз не смогли его спасти.

Он и до этого подвергся нападению клещей, но ветеринары его выходили. Потом, уже во второй половине 2022 года, вновь разболелся. Спасти не удалось, умер от неизвестного заболевания, — рассказал Орлов.

Начальник ГУ МЧС по Новосибирской области рассказал, что кота нашли при тушении пожара на складе в октябре 2018 года. По словам Орлова, он увидел кота под ногами, когда его уже почти не было видно.

Пластик расплавился, и он под ним прятался. Мы нашли пожарного, дали ему котенка. Так он у нас стал героем, спасшим кота, — сказал он.

Котенка, который сильно надышался дымом, напоили водой и отогрели, прютили в пожарной части и назвали Гидрант. Кот-талисман охранял территорию от мышей и служил спасателям поддержкой в тяжелые дни.

Ранее в Иркутске в детском саду спасли кота, который четыре дня провел в вентиляционной трубе. Питомец все это время звал на помощь, сотрудники детского сада слышали мяуканье из стен и потолка, но не могли понять, откуда доносились крики. Оказалось, что кот провалился в вентиляционную шахту, когда гулял по крыше. Спасателям пришлось пробивать кувалдой бетонную стену, чтобы вытащить кота на свободу. На видео он показал недовольную морду.