Кот стал смягчающим обстоятельством в суде Mash: житель Кемерово получил условный срок за хранение оружия и хулиганство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю Кемерово суд вынес приговор по делу о хранении оружия, хулиганстве и причинении легко вреда здоровью, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, мужчине назначили условный срок из-за ряда смягчающих обстоятельств, в их числе наличие кота.

Как пишет канал, впервые в России котик стал смягчающим обстоятельством в уголовном деле. По информации Mash, 48-летний подсудимый Сергей Б. ранее уже имел проблемы с законом, его привлекали к ответственности за разбой и задерживали с запрещенными веществами в авто.

Канал отмечает, что в сентябре 2023 года мужчина снова совершил правонарушение, он в состоянии алкогольного опьянения напал на человека и угрожал ему пистолетом, в содеянном задержанный признался и раскаялся, а также сотрудничал со следствием. Согласно данным Mash, судья признал Сергея виновным, но дал условный срок, учитывая смягчающие обстоятельства, среди которых слабое здоровье, наличие семьи и домашнего животного.

Ранее в Москве спасли котенка, который четыре дня провел в автомобиле без еды и воды. Спасенного кота в сопровождении полиции и зоозащитников отправили в ветеринарную клинику. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в отношении питомца было совершено уголовное преступление, предусмотренное статьей о жестоком обращении с животными.