Бездомные собаки до смерти напугали косулю в новосибирском парке

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Новосибирском зоопарке скончалась косуля, которую покусали бездомные собаки. Раненое животное обнаружили в Заельцовском парке. В пресс-службе Минприроды Новосибирской области рассказали «Сиб.фм», что косуля могла погибнуть из-за проблем с сердцем, не выдержав стресса после нападения собак.

Косуля — очень пугливое животное. Когда ее гонят, сердце может не выдержать. В данном случае, видимо, произошло такое наложение факторов — раны и проблемы с сердцем, — уточнили в ведомстве.

Косулю обнаружили 19 марта, после чего ее осмотрели госинспектор отдела охраны животного мира министерства Константин Спольник и специалист управления ветеринарии по НСО Владимир Гоппе. Животному обработали следы от укусов зубов собак и зашили рваную рану в районе бедра.

В Приморье 6 марта тигра, три года державшего в страхе местных жителей, увезли в тайгу. Только за зиму животное совершило более двух десятков нападений на собак. Хищника удалось отселить подальше от людей.

Полицейские американского города Серклвилл в штате Огайо ранее застрелили из дробовика зебру. Животное несколько раз укусило хозяина. Прибывшие на место правоохранители не справились с буйным животным, которое совершило несколько попыток напасть на людей и автомобили, после чего решили застрелить зебру.