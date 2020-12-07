Костромской губернатор объявил 31 декабря выходным днём в регионе

https://static.news.ru/photo/91ae0536-3873-11eb-b2e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рабочий день 31 декабря 2020 года решили перенести в Костромской области на субботу, 26 декабря. Такое решение принял губернатор Сергей Ситников, о чём сообщила пресс-служба регионального правительства.

В Костромской области рабочий день с 31 декабря перенесён на 26 декабря. По поручению Сергея Ситникова в регионе был проведён опрос жителей, работодателей, профсоюзов и общественных объединений. Предложение по переносу выходного поддержали более 80% опрошенных, — приводит сообщение ТАСС.

По распоряжению губернатора, 26 декабря необходимо будет обеспечить работу общественного транспорта по графику будних дней. Кроме того, функционировать в этот день будут и детские сады, и школы для учащихся младших классов, «чтобы родители могли спокойно работать».

5 декабря губернатор Мурманской области Андрей Чибис также принял решение сделать последний день года в регионе выходным. До этого в Кремле заявили, что официально последний день 2020 года является рабочим. Решение об объявлении его выходным местные власти могут принимать самостоятельно. Сейчас нерабочим 31 декабря объявлен в Белгородской, Владимирской, Курской областях, Крыму, а также в Ставрополье и Татарстане, сообщал NEWS.ru.