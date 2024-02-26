Костромские десантники уничтожили группу ВСУ под Артемовском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцы костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ ликвидировали группу Вооруженных сил Украины в опорном пункте на передовых позициях в районе Артемовска, сообщили в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что расположение противника было обнаружено разведчиками с помощью беспилотного летательного аппарата.

Разведгруппа ВДВ при помощи БПЛА обнаружила взводный опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом. Для его уничтожения была направлена бронегруппа на боевых машинах десанта БМД-2К-АУ, — рассказали в оборонном ведомстве.

В результате десантники атаковали оборонительные позиции неприятеля и уничтожили большое количество личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи бронегруппа совершила отход в безопасный район.

Ранее российские десантники взяли в плен двух военнослужащих 82-й отдельной штурмовой бригады ВСУ на Запорожском участке фронта. Один из них был ранен, его пришлось эвакуировать в тыл. Отряд попал в руки российских солдат, так как перепутал направление, когда отступал.

До этого Министерство обороны РФ информировало, что при взятии под контроль Авдеевки в плен сдались около 200 украинских военнослужащих. По словам бойцов ВС РФ, в течение нескольких ближайших дней ожидается, что в плен попадут еще около 100 человек. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, напомнил им, что с пленными военнослужащими нужно обращаться гуманно.