Шиномонтажник-костоправ довел клиента до больничной койки Под Оренбургом костоправу запретили работать после травмы у пациента

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В городе Бугуруслане Оренбургской области местному костоправу запретили оказывать услуги, сообщает пресс-служба районного суда. С этим требованием к суду обратилась прокуратура. В ведомстве узнали, что парамедик повредил пострадавшему позвоночник, пытаясь растянуть его.

14 сентября 2023 года в МО МВД России «Бугурусланский» поступило сообщение из медицинского учреждения по факту госпитализации гражданина Иванова с телесными повреждениями после проведения ответчиком сеанса тракционного вытяжения, которые согласно заключению эксперта квалифицируется, как повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, — сообщили в суде.

Также мануальщик не обращался за лицензией, разрешающей ему оказывать медицинские услуги. Всю деятельность костоправа в итоге признали незаконной и запретили ему массажировать и выправлять кости гражданам. 56.RU писал, что народный целитель до того, как начала вправлять кости, работал шиномонтажником. По статье о причинении тяжкого вреда здоровью он теперь может сесть на шесть лет.

Ранее СКР в Забайкалье следователи заинтересовались костоправом Евгением Кротенко из Краснокаменска, чье видео с мастер-класса вызвало резонанс в социальных сетях. В ролике мужчина рассказывал, как лечит спину у младенцев. На кукле он демонстрировал, как трясет ребенка вверх ногами.