Костомаров выступит на петербургском гала-шоу ко Дню Победы

Российский фигурист Роман Костомаров выступит на гала-шоу «Любимые песни о главном», приуроченном ко Дню Победы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявления организаторов мероприятия. Шоу состоится в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Отмечается, что компанию Костомарову составит фигурист Алексей Ягудин, в качестве постановщика выступит Илья Авербух.

Роман Костомаров будет петь, а Алексей Ягудин — кататься. <...> Гала-концерт на льду Санкт-Петербургского Ледового театра в постановке Ильи Авербуха посвящен любимым, знаковым песням ХХ века — от военных и послевоенных лет вплоть до двухтысячных годов, — рассказали организаторы.

Участие в шоу также примут Марк Кондратюк, Елизавета Туктамышева, Петр Гуменник и другие. Кроме того, заявлено участие артистов балета Санкт-Петербургского Ледового театра Елены Бережной, а также воздушных акробатов.

Роман Костомаров ранее рассказал, как ему живется с протезами. По его словам, без них он каждое утро ощущает себя «тараканом на спине», не способным перевернуться. При этом он подчеркнул, что с протезами он чувствует себя полноценным человеком. Самое сложное в быту — это надевать их, уточнил он.