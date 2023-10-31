Косметолог-самоучка из Крыма изуродовала пациентке лицо В Крыму косметолог изуродовала лицо пациентке неудачной блефаропластикой

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В Крыму косметолог-самоучка изуродовала лицо 52-летней пациентке, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Крыму и Севастополю. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы после неудачной блефаропластики, которую ей сделала частный косметолог из Черноморского района, пишет «МК в Крыму».

Как уточняет издание, после процедуры у пациентки остались раны и послеоперационные рубцы на лице. Было установлено, что косметолог не имела лицензии и медицинского образования, а также не проходила соответствующую практику. Она оказывала услуги на дому с помощью оборудования, которое заказала через интернет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Косметолога подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Жительница Уфы ранее получила обширные ожоги лица и рубцы после процедуры SMAS-лифтинга в клинике эстетической косметологии Dr. Miftakhova. Сообщается, что медицинской лицензии у учреждения нет. При этом сама владелица клиники заявила, что пострадавшая сама себя изуродовала китайским аппаратом, после чего обратилась в полицию с «ложным доносом».