«Кощунство»: глава Ингушетии осудил захват заложников в ростовском СИЗО Глава Ингушетии Калиматов осудил действия террористов в ростовском СИЗО

Фото: kremlin.ru

Махмуд-Али Калиматов

Захват заложников в ростовском СИЗО произошел в день Курбан-Байрама, который отмечают мусульмане всего мира, заявил в Telegram-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. По его словам, омрачать такое событие преступными действиями является кощунством.

Сегодня мусульмане мира празднуют Курбан-Байрам. Это священный день для нас. Омрачать его подобными действиями является кощунством. Терроризм не имеет ничего общего с принципами мира и добра в Исламе, — сказал Калиматов.

Он добавил, что четверо заключенных, которые приняли участие в беспорядках в СИЗО, являются уроженцами Ингушетии. Калиматов уточнил, что они были приговорены к 18 годам лишения свободы за терроризм и имели шанс отбыть назначенный срок, а после вернуться к мирной жизни.

В связи с произошедшим глава республики призвал молодежь не поддаваться на агитацию радикальных религиозных групп. Калиматов подчеркнул, что никто не должен нести в этот мир боль и страдания.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему появились сразу же после инцидента в СИЗО. Он объяснил, что с самого утра получал всю информацию о захвате заложников. Голубев отметил, что намеренно не комментировал ситуацию, пока правоохранители выполняли свою работу.