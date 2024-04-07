«Кошку спас»: появились кадры спасения животных в Оренбургской области Спасение кошки из затопленного дома в Оренбургской области попало на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Сети появились кадры спасения животных в Оренбургской области, где в зоне подтопления оказались тысячи жилых домов из-за паводков и прорыва дамбы, передает Telegram-канал SHOT. На видео попала эвакуация кошки в Новотроицке.

Двое местных жителей во время осмотра территории затопления на одной из улиц услышали жалобный крик животного. Мужчины подплыли на лодке к дому, а после через крышу смогли вытащить кошку. К этому моменту в лодке уже находилась спасенная собака.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что паводок в Оренбуржье является самым многоводным за всю историю наблюдений в регионе. По его словам, приток талых вод в Ириклу со стороны Башкирии и Челябинской области немного снизился, но он по-прежнему рекордный.

До этого оперативные службы предупредили, что зона наводнения в Орске, вызванного прорывом дамбы, может увеличиться. Там отметили, что говорить о стабилизации ситуации пока рано.

В Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина также прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он возглавил спецоперацию по ликвидации последствий стихии в регионе.