Кошка уберегла спящих жителей пятиэтажки от смерти в Нижнем Новгороде Кошка разбудила хозяина квартиры в Нижнем Новгороде после короткого замыкания

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В Нижнем Новгороде кошка спасла спящих жителей многоэтажки от смерти, пишет Telegram-канал «112». Она забила тревогу во втором часу ночи, когда в одной из квартир произошло короткое замыкание.

После замыкания кошка бросилась к хозяину, начала громко мяукать и топтаться у него на лице. Тот проснулся, понял, что происходит, и тут же вызвал пожарных. Жильцов эвакуировали, после чего, как сообщается, кошка стала любимицей всего дома.

Месяц назад в Твери пес по кличке Кусь помог спасти одинокого пенсионера, в квартире которого прорвало трубу с горячей водой. Собака громко залаяла, чем привлекла внимание хозяйки и заставила ее выйти в подъезд. Поняв, что так встревожило Куся, женщина вызвала спасателей, которым удалось проникнуть в аварийную квартиру и спасти мужчину.

Ранее брошенный пес почти сутки пробыл на морозе в минус 35 градусов недалеко от аэропорта в Новокузнецке. Сотрудники воздушной гавани предположили, что его оставил пассажир самолета. Они завели собаку на парковку, отогрели и накормили. Там за преданным псом будут приглядывать, пока не найдется новый хозяин.