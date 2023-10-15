«Кошачью маму» подстрелили в Петербурге «Фонтанка»: человек с автоматом выстрелил в ногу жительнице Петербурга

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Яхтенной улице в Санкт-Петербурге женщину подстрелили, предположительно, из травматического пистолета, сообщает «Фонтанка». У пострадавшей диагностировали гематому на правом бедре. Сама она называет себя «кошачьей мамой» и считает, что нападение мог организовать кто-то из ее ненавистников.

По словам женщины, нападение произошло 14 октября около 20:00. Согласно ее утверждениям, некто в камуфляжной накидке, каске, с фонарем на лбу и автоматом выстрелил ей в ногу, после чего скрылся. 49-летняя пострадавшая призналась, что любит животных, но ненавидит «зоошизу и псевдозоозащитников». В свою очередь сами защитники животных называют петербурженку догхантером и убийцей зверей.

Ранее в Санкт-Петербурге на Васильевском острове полицейские задержали водителя автомобиля каршеринга, подозреваемого в стрельбе. Инцидент произошел в Парголово на Тихоокеанской улице. В ходе конфликта неизвестный выстрелил в человека и скрылся с места происшествия. Информация об этом поступила в полицию. Был объявлен план «Перехват».

До этого вооруженный пневматической винтовкой догхантер ранил беременную девушку в попытке убить ее собаку. Злоумышленник выследил ее в поле у деревни Лобаново, после чего дважды выстрелил из ружья.