«Корыстных мотивов я не имел»: россиянин получил срок за госизмену Житель Брянской области получил 13 лет за передачу данных ВСУ

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Брянский областной суд приговорил местного жителя Дмитрия Прохоренко к 13 годам колонии строгого режима за госизмену и поджог релейного шкафа, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. Также ему назначили штраф в 150 тысяч рублей и ограничили свободу на полтора года. Мужчина признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Являясь сотрудником одного из провайдеров цифровых услуг, с целью причинения ущерба безопасности Российской Федерации передал украинскому вооруженному формированию иностранных наемников информацию о деятельности воинского подразделения, — сообщили в пресс-службе.

Как установило следствие, Прохоренко не раз передавал ВСУ данные о российской армии. Он раскаялся в этом и добровольно возместил РЖД имущественный вред, нанесенный поджогом. Мужчина попросил не судить его строго и признался, что хочет увидеть родных молодыми, бабушку и дедушку живыми. Он пожелал всем добра и мира.

Сейчас наступило такое время, такая жизнь, что бывает сложно разобраться, кто прав, кто виноват; что хорошо, что плохо. На тот момент в своих действиях никаких корыстных мотивов я не имел. Тем не менее в содеянном полностью раскаиваюсь, да, я виноват, — сказал подсудимый в последнем слове.

До этого следователи ФСБ России предъявили обвинение в государственной измене пермскому фотографу и музыканту Григорию Скворцову. Мужчина содержится в московском СИЗО «Лефортово».