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Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, скрывшая поездку в Испанию, прокомментировала обвинения в свой адрес, которые посыпались на неё из-за того, что она не стала соблюдать карантин.

Я виновата, — заявила она порталу «Подъём». По словам женщины, сейчас она чувствует себя плохо. Профессор медакадемии Ставрополя находится в реанимации с двусторонней пневмонией. Ирина Санникова прилетела из Мадрида 9...