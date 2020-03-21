У жителей Сахалина заподозрили заражение коронавирусом. В настоящее время ведётся поиск лиц, которые контактировали с предполагаемыми носителями инфекции.
Двум жителям сделали экспресс-тесты, результаты которых станут известны после диагностики.
По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом увеличилось до 310 882 человек, погибли — 13 173 человека, выздоровели — 95 129.
В России 306 инфицированных и 18 выздоровевших.
Как ранее писал NEWS.ru, Роспотребнадзор сообщил о том, что анализ данных возбудителя коронавирусной инфекции, SARS-CoV-2, показал средний инкубационный период COVID-19.
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