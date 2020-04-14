Коронавирус подтвердился у 33 человек в смоленском доме престарелых

https://static.news.ru/photo/bbf35d56-7e50-11ea-871c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Коронавирусная инфекция подтвердилась после повторного тестирования у 33 пациентов Вяземского интерната для престарелых и инвалидов. Об этом заявили в пресс-службе администрации Смоленской области.

Ранее коронавирус подозревали у 86 сотрудников и пациентов интерната. Заражение было подтверждено у одного из сотрудников учреждения. Всего медики протестировали 306 человек.

NEWS.ru писал, что власти Кемерово изолировали целый подъезд после обнаружения коронавирусной инфекции у вахтёра дома.

В настоящий момент коронавирусная инфекция в России диагностирована у 21102 человек, за последние сутки на 2774 случаев больше, 1470 человек выздоровели, скончались 170 человек.

В Москве 13002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.