Коронавирус подтвердили у скончавшегося в Северной Осетии пациента

https://static.news.ru/photo/553df774-77b1-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус нового типа подтвердился у мужчины, накануне скончавшегося в Северной Осетии. Это первая жертва COVID-19 в республике, передают представители регионального Минздрава.

В больнице скончался пациент с положительным результатом COVID-19 <...>. Результат направлен для подтверждения в ФКУЗ «Противочумный центр» Роспотребнадзора в Москве, — пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

По данным на 8 апреля 2020 года, COVID-19 в мире заразились свыше 1,4 млн человек. Умерли около 82 тысяч, выздоровели почти 302 тысячи. В России зафиксировали 7517 случаев инфицирования. Поправились 505 граждан.

Накануне первый пациент с коронавирусом умер в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Он добавил, что состояние покойной осложнило сопутствующее заболевание сердечно-сосудистой системы.

Ранее NEWS.ru писал, что 14 сотрудников транспортной службы Лондона скончались после заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал мэр города Садик Хан.

Он отметил, что его администрация принимает ряд мер для того, чтобы транспорт в британской столице был «максимально безопасным» как для работников, так и для пассажиров.