Коронавирус победил 87-летний житель Хабаровского края

https://static.news.ru/photo/82e8afa6-7be0-11ea-9b22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Медики вылечили 87-летнего жителя Хабаровского края от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), сообщили представители регионального Минздрава. Заболевание протекало в лёгкой форме.

После получения в динамике отрицательного результата обследования пациент был выписан из под медицинского наблюдения, — пишет РИА Новости.

Всего в регионе выявили 28 случаев COVID-19. Семь человек выписались из больниц. Два человека скончались.

Свыше 100 тысяч человек стали жертвами коронавируса по всему миру. По состоянию на 11 апреля 2020 года число заражённых достигло 1,7 млн. Выздоровели после лечения свыше 375 тысяч. Сложная ситуация складывается также в Европе, особенно в Италии, Испании и Великобритании. В России 13 584 случая COVID-19, умерли 106 граждан, выздоровели 1045.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пациент, у которого был диагностирован коронавирус, скончался в Башкирии от пневмонии, вызванной инфекцией. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин. В общей сложности, уточнил он, в регионе уже две жертвы эпидемии. Первой стала пожилая женщина, которая умерла от инсульта.