https://static.news.ru/photo/13e172f8-68fa-11ea-a8b0-fa163e074e61_660.jpg Фото: rk.gov.ru

В Крыму 18 марта отмечают День воссоединения с Россией, в честь этого пройдут тематические выставки, концерты, автомотопробег. По словам политолога, зампреда Общественной палаты Республики Крым Александра Форманчука, некоторые ограничения в связи с пандемией коронавируса на полуострове введены, однако общего приподнятого настроения они не меняют.

Коронавирус нашего праздничного настроения не испортил, хотя определённые меры глава республики вынужден был принять с точки зрения массовости некоторых мероприятий, — сказал в эфире радио Sputnik Форманчук.

Он также сообщил, что крымчане за прошедшие со дня референдума шесть лет «постоянно убеждались в правильности своего решения» и «крымская весна» навсегда поселилась в их душах.

На Украине мы жили протестными настроениями, защищая свои права, а сегодня мы живём настроениями поддержки мер, принимаемых в России, ‒ подытожил Форманчук.

Как писал NEWS.ru, глава Республики Крым Сергей Аксёнов назвал образцом нравственной и справедливой политики решение Путина о принятии Крыма и Севастополя в состав РФ в 2014 году.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведённого 16 марта 2014 года референдума, на котором воссоединение с РФ поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. 18 марта 2014 года был подписан договор, согласно которому республика Крым и Севастополь вошли в состав РФ в качестве дух новых субъектов — 22-й республики и третьего города федерального значения. Таким образом, число российских регионов увеличилось до 85.