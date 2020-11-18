В Москве за сутки умерли 73 пациента с COVID-19

https://static.news.ru/photo/3914b914-0a9d-11eb-806c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе скончались 73 человека.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 76 смертей. Общее число умерших в столице достигло 8082.

По данным на утро 18 ноября, в столице было выявлено 526 630 случаев заражения, 4174 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 1 991 998 человек (+20 985 за последние сутки), 34 387 пациентов погибли (+456 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин заявил, что больше всего в ситуации с коронавирусом в России тревожит рост смертности.

В связи с этим он поручил властям незамедлительно реагировать на сбои в борьбе с коронавирусом и моментально исправлять ситуацию, не только производить и закупать лекарства от COVID-19, но и доводить их до нуждающихся, предусмотреть дополнительные выплаты до конца года для учащихся медицинских заведений, оказывающих помощь в борьбе с коронавирусом. Они могут составить до 10 тысяч рублей в месяц.