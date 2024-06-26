«Королевская» двойня родилась в Рязанском перинатальном центре Врачи помогли появиться на свет брату и сестре общим весом почти 6,4 кг в Рязани

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Врачи перинатального центра Рязани помогли местной жительнице родить сына и дочь, так называемую королевскую двойню, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на группу медучреждения в социальных сетях. По имеющимся данным, общий вес детей составляет почти 6,4 кг.

Двойня еще и «королевская» — на свет появились сестренка и братик, 3020 г и 3360 г соответственно, — говорится в публикации.

Врачи обратили внимание на то, что сейчас новорожденные находятся под наблюдением специалистов, а их мать выписали домой из-за хорошего самочувствия. Специалисты добавили, что обычно младенцы, рожденные в двойне, весят меньше средних показателей. Кроме того, такая беременность дает существенную нагрузку на организм матери.

Врачи Приморского краевого перинатального центра ранее помогли появиться на свет четырем девочкам, чья мать находилась на 29-й неделе беременности. Вес самой маленькой из сестер составляет менее килограмма. Пока они находятся в отделении реанимации.

Сотрудники реанимации Солнечногорской больницы прежде спасли 10-месячного ребенка, который чуть не задохнулся, проглотив деталь конструктора. Врачи осмотрели маленького пациента и извлекли опасную для жизни деталь при помощи специального инструмента.