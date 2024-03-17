Петербургские инвесторы остались без денег из-за беглого короля вечеринок Mash: бизнесмен из Петербурга сбежал в Таиланд с деньгами инвесторов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель из Санкт-Петербурга обманул инвесторов и скрылся с их деньгами в Таиланде, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на одну из жертв бизнесмена. Как говорится в публикации, молодой человек по имени Даниель предлагал потенциальным партнерам вкладывать деньги в организацию вечеринок под процент, а получив деньги, покинул страну.

Как рассказала авторам канала ставшая жертвой обмана Светлана, парень получил от нее 80 тысяч рублей под расписку. Однако Даниель, по информации Mash, обещанные платные мероприятия проводить не планировал. Женщина стала требовать деньги назад, и парень перевел ей 10 тысяч спустя несколько месяцев. Тогда пострадавшая вычислила в соцсетях мать мошенника и попыталась добиться справедливости от нее, получив в итоге, еще 15 тысяч рублей.

После этого и мать, и сын игнорировали любые обращения, а когда Светлана увидела Даниеля в центре города, тот бросился бежать. Сейчас в отношении молодого человека возбудили уголовное дело. При этом выяснилось, что сам злоумышленник улетел в Таиланд. В ходе разбирательств нашлись и другие жертвы, которые вложили в дело парня от 30 до 400 тысяч рублей.

Ранее выяснилось, что мошенники начали применять схему обмана, из-за которой можно лишиться жилья. Преступники начали звонить гражданам и убеждать их, что кто-то пытается продать их квартиру по поддельной доверенности. Чтобы «спасти» недвижимость, жертвам предлагается продать квартиру самостоятельно.