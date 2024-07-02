Коробку с тараканами прислали родителям, которые засудили педагога-грубияна В Петербурге наказавшим педагога-грубияна родителям пришла посылка с тараканами

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В Санкт-Петербурге родителям, которые добились административного срока для педагога коррекционной школы, курьер доставил коробку с тараканами, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». В коробке была записка «С любовью для Александра от фаната его творчества». Александром зовут отца ребенка, которого унижали педагоги спецшколы.

За сутки до этой посылки у нас было рассмотрено административное дело по отношению к учителю школы, где учился мой сын. Из зала суда этого учителя повезли в тюрьму на десять суток, — рассказала мать пострадавшего ребенка Ольга.

Ранее Ольга стала замечать, что ее ребенок возвращается из школы со следами побоев. В итоге родители положили в рюкзак мальчика диктофон и услышали, как педагоги оскорбляют на уроке детей, общаются между собой и унизительно комментируют внешность родителей своих воспитанников.

До этого правозащитник опубликовал аудиозапись одного из уроков в школе. Большая часть урока представляет собой сплетни учителей, оскорбления учеников и их родителей, а также звуки, похожие на удары. Собственно образовательный процесс на записи занимает 10 минут. Мать одного из учеников неоднократно слышала жалобы от сына, но не сразу поверила, что педагоги могут так обращаться с ребенком. В итоге она купила диктофон и положила его в рюкзак сына на два учебных дня.