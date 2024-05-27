Кормление гусей на водоеме привело к трагедии в Ленобласти Четырехлетний ребенок упал в водоем и утонул, когда кормил гусей в Ленобласти

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Четырехлетний ребенок упал в водоем и захлебнулся в СНТ «Озерное» Выборгского района Ленинградской области, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Мальчик кормил гусей на прогулке.

Ребенок гулял с 27-летней мамой. Девушка отвела его к пожарному водоему, но потеряла из вида. Вскоре она обнаружила тело мальчика в воде. Вместе с мужем они доставили малыша на станцию скорой помощи, однако попытки реанимировать ребенка оказались безуспешными.

Оба родителя задержаны, у них не было регистрации на территории России. Возбуждено два уголовных дела об оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. С девушки взята подписка о невыезде.

Ранее в Анапе выпускник утонул в море после последнего звонка. По данным Telegram-канала SHOT, девятиклассники после линейки сидели на пирсе на пляже, один из них прыгнул в море.

До этого в Ачинском районе Красноярского края трехлетний ребенок утонул в водоеме. В региональном ГСУ СК России сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По предварительным данным, мальчик проживал в доме со своими родителями и старшей сестрой.