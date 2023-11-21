«Кормит завтраками»: еще одному блогеру грозит суд за обман подписчиков SHOT: 479 обманутых граждан готовят иск против блогера из Екатеринбурга Улановой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщает, что 479 граждан России готовят коллективный иск против блогера из Екатеринбурга Екатерины Улановой. По данным канала, она обещала людям по низким ценам продать дорогие телефоны, технику и люксовые вещи, однако обещанных товаров люди не получили.

SHOT пишет, что Уланова обещала достать товары за пару-тройку недель, но ожидание некоторых покупателей затянулось почти на год. По информации канала, задержку доставки блогер объясняла проблемами с логистикой. В публикации отмечено, что клиенты Улановой жалуются — она «кормит завтраками» людей и отправляет в черный список тех, кто требует вернуть деньги. SHOT уточнил, что по делу блогера в судах Свердловской области лежит уже 209 индивидуальных обращений.

Ранее московская прокуратура предъявила обвинение в мошенничестве блогеру-миллионнику Аязу Шабутдинову, который продавал инфокурсы. В деле блогера фигурируют восемь потерпевших. Эти люди заключили договоры с компанией «Лайк Центр» Шабутдинова в надежде на прибыль, вложив от 100 тысяч до 1,9 млн рублей. В одном из исков говорится, что к концу первого месяца обучения студенты поняли, что курсы «Лайк Центра» не позволяют им достичь заявленной цели — научиться ведению прибыльного бизнеса.