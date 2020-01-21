https://static.news.ru/photo/6ae3d8e0-3ce8-11ea-9d97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Коптевском и Головинском районных судах Москвы объявлена эвакуация после получения анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Там уже работают сотрудники экстренных служб.

Неизвестный сообщил по электронной почте о минировании Коптевского и Головинского судов. Идёт эвакуация, — сообщил ТАСС источник в экстренных службах столицы.

Как писал NEWS.ru, накануне аэропорты Домодедово и Шереметьево, четыре подмосковных торговых центра и все столичные вокзалы проверяли после сообщений о заложенных взрывных устройствах. Письма поступили в ТЦ «Рио» в Коломне, ТЦ «Вегас» и «Чайна таун» в Ленинском городском округе и ТЦ «Мега Белая Дача» в Котельниках.

С ноября 2019 года в Москве, Санкт-Петербурге и других российских городах проводятся эвакуации госучреждений из-за сообщений о якобы заложенной в них взрывчатке. Волна «минирований» затронула также торговые центры, школы и вузы. После проверок ни в одном из случаев информация не подтвердилась.