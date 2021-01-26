Координатора ростовского штаба Навального арестовали на восемь суток

https://static.news.ru/photo/fa4a2a54-5fdb-11eb-882c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ксения Середкина/vk.com

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте координатора местного штаба политика Алексея Навального Ксении Середкиной на восемь суток. Такое решение противоречит требованию ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, которая запрещает назначение административного ареста женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет — у активистки 11-летняя дочь.

Женщину задержали 22 января, за день до акции в поддержку Навального. Её арестовали на трое суток по статье об организации массового мероприятия, повлёкшего нарушение общественного порядка. 25 января она должна была покинуть спецприёмник, однако соратники, приехавшие встретить её, выяснили, что активистки там уже нет, рассказал волонтёр штаба Леонид Санкин.

Середкину сразу после освобождения увезли в отдел полиции, а из него — в суд, где было рассмотрено новое дело по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции, передаёт «Коммерсант».

Местное отделение партии «Яблоко» направило уполномоченному по правам ребёнка в регионе Ирине Черкасовой обращение с просьбой незамедлительно принять меры по освобождению координатора.

Это является грубейшим нарушением российского законодательства и прав человека, — говорится в документе.

Авторы обращения отмечают, что никогда раньше в России не арестовывали матерей с детьми младше 14 лет.

Накануне губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что силовики в Ростове-на-Дону задержали около 75 человек в ходе акции в поддержку Навального, которая проходила 23 января. По его словам, к людям, которые нарушили закон и создавали угрозы здоровью людей, планируется применить административные меры воздействия. При этом он оценил как «корректную» работу полицейских в столице региона в ходе акции.

23 января во многих городах России прошли митинги в поддержку Навального. Глава сети штабов оппозиционера утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. По всей стране были задержаны несколько тысяч человек. При этом силовики массово отводили в автозаки и представителей СМИ. Как позже заявили в Союзе журналистов, репортёров задерживали, несмотря на то что на них были жёлтые спецжилеты и нарукавники с надписью «Пресса», а также удостоверения и редакционные задания, писал NEWS.ru.