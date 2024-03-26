Координатор раскрыл детали удара по базе Нацполиции в Харькове Армия России поразила базу штурмовой бригады и танковое училище в Харькове

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Вооруженные силы России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харькове, поражена база штурмовой бригады Нацполиции и училище, где обучались украинские танкисты, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева. По его словам, российские военные дважды ударили по базе за последние три дня.

Из Харькова сообщают, что один из прилетов этой ночью был опять в школу МВД Бандурки (Харьковский национальный университет внутренних дел. — NEWS.ru). Фиксировался сильный взрыв, большой столб черного дыма. После прилета — более десятка скорых, квартал оцеплен, — сообщил он.

По данным агентства, в данном общежитии размещен личный состав бригады «Лють», она входит в состав Нацполиции Украины. Говоря об ударах по целям в Харькове, координатор отметил, что операция была проведена в две волны. Первая фаза длилась с 01:00 до 02:00, вторая — с 03:30. Он добавил, что в городе было отключено электричество после первых сигналов о воздушной тревоге.

Ранее стало известно, что в Харькове из-за повреждения оборудования введены почасовые графики подачи электроэнергии. Как отмечало Минэнерго Украины, по состоянию на 24 марта в городе остались без света почти 16 тысяч абонентов.