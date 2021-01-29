Координатор нижегородского штаба Навального записал видео под давлением

https://static.news.ru/photo/588a58ce-6328-11eb-ab55-fa163e074e61_660.jpg Роман Трегубов Фото: Штаб Навального в Нижнем Новгороде/facebook.com

Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов под давлением силовиков записал своё видеообращение, где призвал не ходить на акцию протеста, сообщил его адвокат Александр Караваев.

Юрист отметил, что намерен обращаться в Следственный комитет и прокуратуру в связи с этим.

Со слов Романа мне известно, что это видео записано под давлением, — сказал защитник.

Он рассказал, что навестил подзащитного в спецприёмнике, где тот рассказал об обстоятельствах видеозаписи, передаёт РИА Новости.

Роман боится за свою жизнь и здоровье и под давлением может подписать что угодно, — подчеркнул он.

Журналистам «Дождя» юрист сообщил , что его пугали различными уголовными делами, провоцировали, а также возили на обыск в штаб Навального.

Как писал NEWS.ru, видеообращение Трегубова было распространено через социальные сети. В коротком ролике он заявляет, что он выступает за закон и порядок и что все шествия должны быть согласованы с исполнительной властью, а также отказался от своих полномочий в штабе Навального.

Между тем в региональном штабе Навального утверждают, что Трегубов не исключал возможности подобного давления, поэтому заранее передал через адвоката обращение с просьбой критически относиться в заявлениям, сделанным без присутствия своего защитника. В оппозиционном штабе подчеркнули, что Трегубова заставили записать видео в кабинете начальника спецприёмника.

Как сообщил адвокат оппозиционера Александр Караваев, тот опасается за свои жизнь и здоровье, в связи с чем попросил направить своё заявление в правоохранительные органы и в СМИ.