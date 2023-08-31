Конюх попытался насильно вывезти в Узбекистан девочку для женитьбы В Калининграде задержан мигрант, похитивший школьницу для женитьбы в Узбекистане

Фото: shutterstock.com

В поселке Комсомольске Калининградской области 22-летний гражданин Узбекистана 29 августа похитил 16-летнюю девушку и попытался вывезти ее к себе на родину, чтобы жениться, сообщает управление СКР в Telegram. Мужчина насильственным путем увел девушку с автобусной остановки к себе домой, где удерживал на протяжении нескольких часов. Угрожая ножом, он посадил ее в авто и увез в аэропорт с целью перелета в одну из среднеазиатских республик. Только в туалете аэропорта девушка смогла попросить помощи у очевидцев.

Потерпевшей удалось войти в доверие похитителя и отпроситься в дамскую комнату, где она попросила незнакомую женщину позвонить своей маме и сообщить о произошедшем, которая незамедлительно обратилась в полицию и сообщила о местонахождении похищенной дочери, — сообщает СКР.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину в аэропорту. Против него возбуждено дело по статье о похищении заведомо несовершеннолетней с применением оружия и насилия, опасного для жизни или здоровья. По данным издания «Клопс», мужчина работал конюхом на одном из конно-спортивных клубов Гвардейского района.

В мае в Пермском крае ранее осужденного за убийство нескольких человек мужчину приговорили к 11 годам колонии особого режима за похищение ребенка. Летом 2022 года 42-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу, которая выгуливала собаку в лесу. Он набросился на девочку с ножом и заставил ее пойти с ним. Злоумышленник ударил собаку лопатой, а ребенка привязал к дереву. В течение нескольких часов злоумышленник заставлял школьницу пить алкоголь и курить сигареты, пока не уснул. Мужчина полностью признал свою вину, отметив, что во всем виноват алкоголь и «не очень хорошее воспитание».