Конвой прилетел в забайкальское село, чтобы осудить подозреваемого

Полный состав суда и конвой прилетели на вертолёте в забайкальское село Красный Яр, чтобы осудить местного жителя за попытку убийства своего брата, передаёт «МК в Чите».

Причиной конфликта между двумя братьями стала лодка, которую, по мнению подсудимого, потерпевший себе присвоил. После употребления спиртного подсудимый решил разобраться с братом, прихватив с собой огнестрельное ружьё марки «Иж» 16-го калибра производства Ижевского машиностроительного завода, собранное из разных частей одной модели, пригодное для производства выстрелов, — сообщили в суде.

Судимый ранее за убийство 61-летний Дмитрий Хамуев пригрозил своему брату убийством, направив на него ружьё. При этом он добавил, что после расправится и с собой. Тогда супруга брата попыталась помешать злоумышленнику, но тот сломал ей руку ударом ружья.

Злоумышленник был взят под стражу, учитывая прошлую непогашенную судимость, преступника приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее полиция Забайкалья задержала подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней. Преступнику грозит до 20 лет лишения свободы.