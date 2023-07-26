Конверт с ядом найден в подвале отдела полиции в Саратовской области

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Конверт с надписью «Яд» обнаружен в подвале отдела полиции поселка Озинки в Саратовской области, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, в ходе проверки в конверте действительно оказалось опасное вещество — хлорид ртути. Оно было изъято в ходе расследования, которое проводилось пять лет назад.

Ядовитое вещество было найдено в ходе проверки участка. Согласно действующим правилам, его должны были отправить в Министерство здравоохранения Саратовской области, однако кто-то из сотрудников просто бросил конверт в подвале. Старшина полиции, ответственный за хранение вещественных доказательств в 2017 году, попал под проверку. Подчеркивается, что нарушителям грозит наказание по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Ранее в Самарской области задержали сержанта полиции, который позволил фигурантам дела о массовом отравлении сидром украсть спирт со склада МВД. Вещество являлось вещественным доказательством по давнему уголовному делу. Всего было похищено шесть тонн метилового спирта, из которого и был изготовлен смертельно опасный напиток «Мистер Сидр». По данным Следственного комитета России, жертвами отравления сидром стали 46 человек, еще 61 человек пострадал.