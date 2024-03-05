Контуженному участнику СВО грозит долгий срок за гибель посетителей клуба Прокурор запросил 16 лет для устроившего пожар в клубе «Полигон» участника СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Прокурор призвал 2-й Западный окружной военный суд назначить 16 лет колонии строгого режима вернувшемуся со спецоперации на Украине Станиславу Ионкину, устроившему пожар в ночном клубе «Полигон» в Костромской области, где погибли 13 человек. Он также выступил за лишение военного звания сержанта и медали «За отвагу», передает ТАСС.

Вменяемые Ионкину преступления являются тяжкими и особо тяжкими. Вину он не признал, однако частично подтвердил по существу предъявленных ему обвинений. Прошу признать его виновным и назначить 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — заявил гособвинитель.

Кроме того, Ионкину вменяется ущерб на общую сумму около 68 млн рублей и гражданские иски от пострадавших с запросом компенсации. Прокурор попросил удовлетворить эти запросы, но ограничиться 1 млн рублей на каждого потерпевшего.

В свою очередь защита военного настаивает, что из-за контузии на СВО Ионкин не мог реально оценивать последствия своих поступков. В сложной обстановке он теряется, склонен к малообдуманным решениям, пояснил адвокат.

Пожар в клубе «Полигон» произошел в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи квадратных метров, ему был присвоен третий ранг сложности. В результате пожара, по последним данным, погибли 13 человек. Предполагаемого виновника задержали в шести километрах от места происшествия.

СМИ выяснили, что мужчина недавно вернулся из зоны проведения спецоперации. По данным правоохранителей, он несколько раз выстрелил из охотничьей ракетницы, из-за чего пламя распространилось за считанные минуты.