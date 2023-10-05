Контролера из Петербурга задержали за распространение детской порнографии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали 55-летнего контролера петербургского ГУП «Пассажиравтотранс» за распространение детской порнографии, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По версии следствия, мужчина приобрел незаконные материалы в Сети, после чего отправил их другим заинтересованным лицам. Задержанный признался в содеянном.

Петербуржец был задержан на Муринской дороге сотрудниками полиции. В ходе допроса мужчина признался, что он действительно отправлял детскую порнографию другим пользователям Сети. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде, так как он является инвалидом первой группы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, проводится расследование. Отмечается, что следователи проверяют задержанного на причастность к другим преступлениям сексуального характера, совершенным по отношению к малолетним.

Сотрудники московской полиции ранее задержали 41-летнюю жительницу Выхино-Жулебино. Ее подозревают в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, женщина заставляла свою 12-летнюю дочь заниматься с ней сексом и снимала все происходящее на видео. Материалы она планировала продавать в Сети.