Контролер высадил ребенка у лесополосы и стал фигурантом дела Контролера автобуса оштрафовали за высадку ребенка у лесополосы в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Контролер автобуса высадил на остановке у лесополосы 13-летнюю девочку, которая забыла дома проездной, сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга. По данным ведомства, ребенок предлагал заплатить за проезд наличными, однако сотрудник общественного транспорта сказал, что автобус предназначен только для бесконтактной оплаты и выдворил ее вечером на холод. В результате против контролера возбудили административное дело и назначили штраф в 20 тысяч рублей.

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку по обращению матери 13-летней девочки. <...> Прокурор Красногвардейского района в отношении контролера возбудил дело об административном правонарушении по ч. 2.1 ст. 11.33 КоАП РФ. <...> С учетом мнения прокуратуры контролер привлечен к административной ответственности, ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей, — уточнили в прокуратуре.

Ранее кондуктор в Красноярске выгнала школьников из автобуса в 30-градусный мороз. Дети 10 и 15 лет не смогли заплатить за проезд, потому что у них не было наличных денег, а платежный терминал не работал. Учащиеся успели проехать две остановки, после чего оказались на улице и были вынуждены добираться до дома с тремя пересадками. Их мать обратилась в «Красноярскгортранс» с жалобой, но заявление не приняли, сославшись на конец рабочего дня.