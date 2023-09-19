Контрактник сбежал из части ради примирения с женой «Осторожно, Москва»: контрактник сбежал из части для примирения с женой и пропал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что из воинской части в подмосковном Подольске сбежал 25-летний военнослужащий-контрактник. По данным канала, он оставил место службы, чтобы уладить семейные проблемы. Но в итоге пропал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как стало известно каналу, контрактник покинул часть примерно две недели назад. Вскоре он позвонил сослуживцам и рассказал им, что отправился по месту жительства в Нижегородскую область, чтобы помириться с женой. После этого на связь он больше не выходил.

Супруга военнослужащего рассказала каналу, что выгнала мужа. По ее словам, тот взял свои вещи и куда-то ушел. В настоящее время местонахождение контрактника неизвестно, его разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске обнаружили мертвым 22-летнего контрактника, который не вернулся в часть из увольнения. Мужчину отследили по камерам до Речного вокзала, а знакомые видели его последний раз недалеко от Октябрьского моста. Рюкзак военнослужащего с документами и телефоном нашли недалеко от набережной, а его тело — в акватории реки Оби. В Минобороны России эту информацию не комментировали.