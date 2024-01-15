Контрактник получил срок за нападение с ножом на начальника Ранивший ножом начальника контрактник получил семь с половиной лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новочеркасский гарнизонный суд приговорил к семи с половиной годам лишения свободы военнослужащего-контрактника Артема Артемьева за нанесение ножевых ранений начальнику. Как сообщает пресс-служба суда, наказание ему предстоит отбывать в колонии строгого режима.

Приговором суда Артемьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, инцидент произошел в конце августа 2023 года в пункте временной дислокации воинской части, в состав которой входил Артемьев. Контрактник попался на глаза начальнику в состоянии опьянения, и тот решил доставить его в подразделение военной полиции. Военнослужащий воспротивился этому и нанес начальнику четыре ножевых ранения, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В судебном заседании военнослужащий признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Приговор в отношении него в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и девяти месяцам лишения свободы военнослужащего за отказ участвовать в спецоперации на Украине. Отягчающим обстоятельством в его деле было названо то, что преступление совершено в период действия указа президента России о мобилизации. Вердикт в силу пока не вступил.