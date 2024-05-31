Контейнер с бананами и 60 килограммами наркотиков нашли в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге полицейские нашли и изъяли более 60 килограммов наркотиков в контейнере с бананами, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее данным, запрещенные вещества прибыли в Россию из Эквадора.

Сотрудниками по контролю за незаконным оборотом наркотиков Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте пресечена контрабанда наркотических средств. 60 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета полицейские обнаружили в контейнере с бананами, которые были доставлены из Эквадора иностранной компанией. Получателем товара выступила фирма, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов, — говорится в сообщении.

Криминалисты подтвердили, что изъятое вещество является кокаином. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 229.1 Уголовного кодекса РФ, правоохранители проводят оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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Употребление наркотиков наносит вред здоровью.