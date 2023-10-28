Конституционный суд попросят отменить передачу Крыма УССР Депутат Трофимов: запрос об отмене решения передать Крым УССР согласовывают

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что проект запроса в Конституционный суд РФ относительно отмены закона СССР о передаче Крыма Украинской ССР находится на согласовании, его слова приводит РИА Новости. Сопредседатель специальной рабочей группы ранее заявлял, что при принятии закона в 1954 году были нарушены три конституции: СССР, РСФСР и УССР.

Документ полностью нами подготовлен. Сейчас он проходит этап согласований, затем будет вынесен на сессию крымского парламента и после принятия направлен в Конституционный суд РФ, — сказал Трофимов.

В 2014 году Крым стал частью РФ по итогам референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине. Результаты всеобщего голосования показали, что 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе поддержали присоединение полуострова к России.

Украина продолжает считать Крым временно оккупированной территорией, большинство государств — членов ООН тоже не признали итоги референдума. Российское руководство неоднократно заявляло, что воссоединение произошло в соответствии с международным правом и Уставом ООН. Украинские власти обращали внимание на Конституцию, согласно которой вопрос изменения границ страны решается только на всеукраинском референдуме.

Ранее Трофимов заявил, что при публикации указа о передаче Крыма Украинской ССР Президиум Верховного совета СССР ссылался на документ, которого в действительности не существует. Это выяснилось в ходе изучения архивов.